Тула, , 13:54 — REGNUM В Тульской области семья из Мариуполя приняла гражданство Российско Федерации, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Российский паспорт

Торжественная процедура принесения присяги гражданина РФ семьёй Петрушенко, прибывшей на территорию России в экстренном порядке из города Мариуполь, состоялась 27 мая в межмуниципальном отделе МВД России «Ефремовский».

Новыми гражданами России стали супруги Олег и Леся Петрушенко и их дети — 16-летний сын и 11-летняя дочь. Супругам и их сыну вручены паспорта гражданина РФ, на свидетельстве о рождении младшей дочери поставлена отметка о российском гражданстве.

Семья прибыла в Ефремов Тульской области в середине марта, пока она проживает в пункте временного размещения. После прибытия в Тульскую область супруги приняли решение остаться в России.

Семья Петрушенко стали первыми гражданами Украины из числа прибывших на территорию Тульской области, которые получили гражданство Российской Федерации. На данный момент о намерении получить российское гражданство заявили более 200 граждан Украины, прибывших в Тульскую область.