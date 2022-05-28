Тула, 28 мая 2022, 13:54 — REGNUM В Тульской области семья из Мариуполя приняла гражданство Российско Федерации, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.
Торжественная процедура принесения присяги гражданина РФ семьёй Петрушенко, прибывшей на территорию России в экстренном порядке из города Мариуполь, состоялась 27 мая в межмуниципальном отделе МВД России «Ефремовский».
Новыми гражданами России стали супруги Олег и Леся Петрушенко и их дети — 16-летний сын и 11-летняя дочь. Супругам и их сыну вручены паспорта гражданина РФ, на свидетельстве о рождении младшей дочери поставлена отметка о российском гражданстве.
Семья прибыла в Ефремов Тульской области в середине марта, пока она проживает в пункте временного размещения. После прибытия в Тульскую область супруги приняли решение остаться в России.
Семья Петрушенко стали первыми гражданами Украины из числа прибывших на территорию Тульской области, которые получили гражданство Российской Федерации. На данный момент о намерении получить российское гражданство заявили более 200 граждан Украины, прибывших в Тульскую область.