Москва, , 13:46 — REGNUM Российская сторона будет последовательно отстаивать интересы отечественного спорта, а также оспаривать дискриминационные решения международных организаций. Об этом 28 мая говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

МИД России Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Россия будет последовательно отстаивать интересы отечественного спорта, оказывать всю необходимую помощь нашим национальным федерациям для оспаривания дискриминационных решений соответствующих международных организаций», — говорится в заявлении.

Также в нем высказывается уверенность в том, что большая часть стран мира разделяет идею сохранения чистого неполитизированного спортивного движения и потому сможет найти выражение в новых формах организации международного спортивного сотрудничества.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что желание международных спортивных структур отстранить российских атлетов от участия в летних Олимпийских играх (ОИ) 2024 года в Париже является грубым нарушением прав спортсменов.