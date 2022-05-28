Калуга, , 13:56 — REGNUM Девочка 10 лет в попытке переехать на самокате пешеходный переход попала под колёса автомобиля Nissan X-Trail на пересечении улиц Пролетарская и Ленина вечером 27 мая в Калуге. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управлении ГИБДД УМВД России.

Место дорожного происшествия Главное управление МЧС России по Калужской области

Ребёнка доставили в больницу. По предварительной информации, девочка серьёзно не пострадала. В УГИБДД призвали юных самокатчиков и велосипедистов обязательно спешиваться перед пешеходным переходом.

Ранее на «зебре» у площади Мира в Калуге автомобиль сбил 14-летнюю девочку, которая находилась на пешеходном переходе. Водитель-нарушитесь скрылся с места дорожного происшествия и объявлен в розыск.

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