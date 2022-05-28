Тула, , 13:43 — REGNUM Более 200 сотрудников не хватает патрульном-постовой службе Тульской области. Об этом заявил журналистам начальник УМВД по региону Сергей Галкин.

Сотрудники ППС Александр Погожев © ИА REGNUM

«Некомплект составляет более 200 сотрудников ППС. Только ППС. Очень большое внимание этой проблеме уделяет наш губернатор. Буквально недавно было принято решение о доплате сотрудникам ППС денежной премии в размере семи тысяч рублей ежемесячно. Я уверен, что эта мера позволит нам более лучше комплектовать патрульно-постовую службу», — приводят «Тульские новости» слова Галкина.

Отметим, ранее сотрудники отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции старший лейтенант полиции Андрей Кошелев и сержант полиции Дмитрий Максимов задержали подозреваемого в наркоторговле.