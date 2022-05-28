Тула, 28 мая, 2022, 13:43 — ИА Регнум. Более 200 сотрудников не хватает патрульном-постовой службе Тульской области. Об этом заявил журналистам начальник УМВД по региону Сергей Галкин.

Александр Погожев ИА REGNUM Сотрудники ППС

«Некомплект составляет более 200 сотрудников ППС. Только ППС. Очень большое внимание этой проблеме уделяет наш губернатор. Буквально недавно было принято решение о доплате сотрудникам ППС денежной премии в размере семи тысяч рублей ежемесячно. Я уверен, что эта мера позволит нам более лучше комплектовать патрульно-постовую службу», — приводят «Тульские новости» слова Галкина.

Отметим, ранее сотрудники отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции старший лейтенант полиции Андрей Кошелев и сержант полиции Дмитрий Максимов задержали подозреваемого в наркоторговле.