Москва, , 13:31 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предполагающий автоматическое определение и информирование граждан, нуждающихся в соцподдержке. Документ опубликован 28 мая на портале правовой информации.

Изменения внесены в закон «О государственной социальной помощи». Согласно закону, данные о гражданах, нуждающихся в соцподдержке, будут формироваться и передаваться автоматически через Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО).

Также в Москве процессы назначения и предоставления мер соцподдержки будут осуществляться уполномоченным органом исполнительной власти столицы с использованием региональных информационных систем и инфраструктуры, созданных и эксплуатируемых Москвой, в том числе регионального портала государственных и муниципальных услуг.