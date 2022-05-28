Москва, 28 мая, 2022, 13:29 — ИА Регнум. Войска Вооруженных сил РФ совместно с подразделениями Народной милиции Донецкой Народной Республики полностью освободили от украинских нацистов город Красный Лиман. Об этом 28 мая сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Mil.ru Игорь Конашенков

«В результате совместных действий подразделений народной милиции Донецкой Народной Республики и российских вооруженных сил полностью освобожден от украинских националистов город Красный Лиман», — сказал он.

Кроме того, Конашенков указал, что также Воздушно-космические сил РФ высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожили в населенном пункте Бахмут передовой пункт управления 30-й механизированной бригады ВСУ и в населенном пункте Соледар — пункт управления бригады территориальной обороны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что двое военнослужащих из Ивановской области погибли при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине.