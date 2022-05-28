Тбилиси, 28 мая, 2022, 16:50 — ИА Регнум. Мать Михаила Саакашвили Гиули Аласания заявила, что независимые медицинские эксперты пока так и не были допущены к её сыну, сообщает 27 мая грузинский телеканал «Мтавари архи».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Михаил Саакашвили

По её словам, состояние здоровья Саакашвили по-прежнему остаётся тяжелым. Аласания недавно покинула клинику «Вивамед». Она сказала журналистам, что не понимает, почему пенитенциарная служба задерживает приезд экспертов. Она опасается, что министерство юстиции создает искусственные барьеры для врачей.

Аласания сказал, что «она зла на многих людей за многие вещи», но не уточнила, кого она имеет в виду.

«Я надеялась, что экспертиза будет разрешена. Но теперь я вижу, что время уходит, а здесь нет никакой экспертизы. Я ждала, что кто-то придёт, но что-то никого не видно. … я очень расстроена этой ситуацией. Честно говоря, я больше ни во что не верю», — заявила Аласания.

Напомним, что Михаил Саакашвили был переведён из тюрьмы города Рустави в частную медицинскую клинику «Вивамед» в Тбилиси.