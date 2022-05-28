Приштина, , 13:35 — REGNUM В международный день менструальной гигиены, 28 мая, Сеть женщин Косово обратилась в министерство финансов, труда и переводов с рекомендацией об отмене 18% налога на прокладки и тампоны.

Символ феминизма (сс) Splette

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, женщины подчеркнули, что данный налог является дискриминационным и представляет излишнее бремя на девушек и женщин Косово, а также препятствие на пути к реализации права на доступное медицинское обслуживание.

Для претворения рекомендации в жизнь необходимо внести изменения в закон 05/L-037 о Налоге на прибавленную стоимость. Согласно закону, налог на предметы женской гигиены такой же, как на предметы роскоши.

Феминистки также выступили против стигматизации менструального периода.

Читайте ранее в этом сюжете: «Женщина — не раб мужчины»: в Косово суд оправдал феминисток