Воронеж, , 13:25 — REGNUM В Воронежской области один человек пострадал в результате ДТП на железнодорожном переезде 27 мая, сообщили в пресс-службе ЮВЖД.

Переезд Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Авария произошла около 12:30 на железнодорожном переезде на перегоне Ольха — Абрамовка в Воронежской области. Водитель легкового автомобиля Renault Duster выехал на пути перед приближающейся путевой машиной ПМА-С, грубо нарушив правила дорожного движения.

В результате произошло столкновение, водитель автомобиля с травмами госпитализирован. Путевая машина с рельсов не сошла, происшествие на график движения поездов не повлияло.