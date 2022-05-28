Белград, 28 мая 2022, 13:27 — REGNUM Глава Коалиции албанцев Прешевской долины в Сербии Шаип Камбери не получит кресла в новом составе Народной Скупщины Сербии. Решение об этом было принято 27 мая по итогам повторного голосования на избирательном пункте Терноц.

Ивица Дачич
Ивица Дачич
Österreichische Außenministerium

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в голосовании приняли участие 618 из 1050 зарегистрированных избирателей, Камбери получил 598 при том, что для получения мандата необходимо 610. Социалистическая партия Сербии получила шесть голосов, 10 бланков о голосовании были провозглашены недействительными.

Ранее в ЦИК Сербии заявляли о том, что Камбери прошел в парламент, однако после жалобы главы Социалистической партии и бывшего спикера Народной скупщины Ивицы Дачича, голосование было проведено в третий раз.

Отметим, на выборах 21 июня 2020 года албанские партии получили 26 500 голосов и три места в Народной Скупщине.

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