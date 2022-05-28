Белград, 28 мая, 2022, 13:27 — ИА Регнум. Глава Коалиции албанцев Прешевской долины в Сербии Шаип Камбери не получит кресла в новом составе Народной Скупщины Сербии. Решение об этом было принято 27 мая по итогам повторного голосования на избирательном пункте Терноц.

Österreichische Außenministerium Ивица Дачич

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в голосовании приняли участие 618 из 1050 зарегистрированных избирателей, Камбери получил 598 при том, что для получения мандата необходимо 610. Социалистическая партия Сербии получила шесть голосов, 10 бланков о голосовании были провозглашены недействительными.

Ранее в ЦИК Сербии заявляли о том, что Камбери прошел в парламент, однако после жалобы главы Социалистической партии и бывшего спикера Народной скупщины Ивицы Дачича, голосование было проведено в третий раз.

Отметим, на выборах 21 июня 2020 года албанские партии получили 26 500 голосов и три места в Народной Скупщине.