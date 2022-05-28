Москва, , 13:19 — REGNUM Регулярные климатические наблюдения в Арктике будут возобновлены на ледостойкой самодвижущейся платформе «Северный полюс». Об этом рассказал директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института Александр Макаров 28 мая РИА Новости.

Платформа «Северный полюс» АО «Адмиралтейские верфи»

«Мы возобновляем регулярные прямые наблюдения в Арктике спустя почти десять лет», — подчеркнул Макаров.

Он напомнил, что проблемы при работе автоматической дрейфующей платформы «Северный полюс» возникли в 2013 году. Тогда работы были свёрнуты на три месяца раньше планируемого срока из-за недостаточно крепкого льда.

Директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института заявил о готовности нового проекта программы исследований. В её основу был положен опыт предыдущих исследований. Главным направлением деятельности станет проведение комплекса метеорологических наблюдений.

Первая советская (и первая в мире) полярная дрейфующая станция «Северный полюс — 1» начала работу в 1937 году. Тогда создание научно-исследовательской станции проводилось непосредственно на дрейфующих льдах.

Регулярная работа советских и российских станций продолжалась до 2013 года, когда действовала дрейфующая станция «Северный полюс — 40». Последняя научная станция этой серии — «Северный полюс – 2015» — проработала с апреля по август 2015 года.

Ледостойкая платформа «Северный полюс» представляет собой судно, на котором оборудуются научные лаборатории. Она может самостоятельно передвигаться во льдах со скоростью до десяти узлов. Судно было спущено на воду в 2020 году.