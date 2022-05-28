Москва, , 13:17 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин подписал закон, ратифицирующий соглашение, регламентирующее особенности функционирования сил и средств коллективной безопасности на территории государств-членов ОДКБ. Закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

ОДКБ Иван Шилов © ИА REGNUM

Документ содержит трактовки понятий «места дислокации», «компетентные органы», «служебные обязанности», «неотложные следственные действия».

Устанавливается, что компетентные органы сторон взаимодействуют друг с другом по вопросам процессуального закрепления следов преступлений, установлению, задержанию, взятию под стражу и передаче лиц, совершивших преступления. Вместе с тем, каждая сторона самостоятельно в соответствии с национальным законодательством несет затраты, возникающие при осуществлении своей юрисдикции по уголовному делу и оказании правовой помощи.