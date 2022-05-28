Милан, Италия, 28 мая, 2022, 13:17 — ИА Регнум. Лидер итальянской «Лиги» Маттео Сальвини может отправиться 2 июня в Москву для неформальных переговоров по украинскому кризису, передают национальные СМИ 28 мая.

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Сальвини уточнил, что решение еще не принято и что он отправится в Москву только в том случае, если будет надежда на эффективность такой поездки.

Визит будет совершен в частном порядке, это не будет поездкой от лица правительства страны («Лига» входит в правящую коалицию), уточнил политик.

ВластиИталии в феврале-мае 2022 годапереправили на Украину значительные объемы оружия НАТО, причем часть этих грузов пытались замаскировать под «гуманитарные». Правительство приняло решение «помочь Украине» отправкой 110 млн евро и военной техники, обсуждаются дополнительные «меры поддержки», номенклатура поставок при этом не раскрывается даже депутатам парламента.

В то же время в последние недели политики, в том числе представители правящей коалиции, все чаще говорят о необходимости переговоров и прекращения поставок оружия. Это соответствует общественным настроениям — согласно соцопросам, жители Италии выступают против продолжения поставок оружия в Киев и против прямого участия в военном конфликте. Премьер-министр Марио Драги считает, что нужно продолжать поставки, но одновременно с этим «вести диалог с Москвой».