Киев, 28 мая, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Военнослужащие 46-го батальона ВСУ сбежали с поля боя, столкнувшись с подразделениями Вооруженных сил РФ, и записали обращение на тему того, что их бегство произошло якобы не из-за страха, а из-за нехватки оружия и патронов, а также недостаточной информированности. Видеозапись их обращения 28 мая выложил в своем телеграм-канале командир батальона «Восток» Донецкой Народной Республики (ДНР) Александр Ходаковский.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

Как рассказали украинские военные, они несколько часов назад пошли в наступление на российских солдат и сбежали от них, «с боем» прорываясь назад.

При этом сбежавшие заявили, что у них, как они считают, недостаточное количество боеприпасов и оружия для ведения боевых действий.

«Против градов и минометов у нас были только автоматы с шестью-семью рожками патронов. Не было никакой геолокации, командиры не сказали нам — куда и зачем мы идем», — заявил украинские военнослужащие и пожаловались, что их хотят судить за дезертирство, однако они хотят воевать.

В свою очередь, Ходаковский указал, что, судя по выговору, сбежавшие военные ВСУ откуда-то с западной Украины из числа тех, кто «проиграл битву с военкоматами» и из регионов, где больше всего кричали о том, что все предыдущие восемь лет конфликта в Донбассе они воюют не с ополчением ДНР и ЛНР, а якобы с ВС России.

«Теперь они поняли разницу, и хоть Россия только учится в полной мере воевать — плач Ярославны, начавшись на «Азовстали», уже понёсся по степям Малороссии. Лучше им сдаться до наступления зимы — меньше будет последствий», — заключил в своем сообщении командир батальона «Восток».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее закон, который отменяет верхний возрастной предел для российских и иностранных граждан для заключения первого контракта о прохождении службы в Вооруженных силах (ВС) РФ, подписал президент России Владимир Путин.