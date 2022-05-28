Скопье, 28 мая, 2022, 13:36 — ИА Регнум. В Северной Македонии за последние сутки в результате обследования 1062 образцов выявили 109 новых случаев заражения коронавирусом. Также в стране зарегистрировали 91 случай выздоровления. Об этом 27 мая сообщили в министерстве здравоохранения республики.

Diego Delso Городской музей Скопье, Северная Македония

По последним данным, за сутки в стране не зарегистрировали ни одну смерть от COVID-19.

В министерстве здравоохранения республики уточняют, что с начала пандемии в стране выявили 311 701 случай заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 9300, 301 819 пациентов выздоровели.

Активных случаев заражения в стране насчитывается 582. Министр здравоохранения Северной Македонии Беким Сали ранее заявил о том, что коронавирус в стране еще не «умер», однако с 4 мая в стране отменили все коронавирусные ограничения.