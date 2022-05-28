Вашингтон, 28 мая, 2022, 13:09 — ИА Регнум. У певицы Лаймы Вайкуле произошел рецидив онкологии, пишет mk.ru. Отмечается, что в настоящий момент Вайкуле находится в США, где проходит курс химиотерапии.

Okras Лайма Вайкуле

Официальных комментариев со стороны артистки или ее представителей пока не поступало.

В середине апреля стало известно, что 68-летняя Вайкуле действительно улетела в США на лечение.

Впервые рак молочной железы певице диагностировали в начале 90-х годов.