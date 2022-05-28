Калуга, 28 мая, 2022, 13:50 — ИА Регнум. В 2022 году на территории лесного фонда Калужской области для защиты от пожаров проложено 210 км минерализованных полос, в 2021 — 204 км. Об этом 28 мая сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

40.mchs.gov Низовой лесной пожар

Уход за минерализованными полосами в этом году провели на 522 км, за аналогичный период 2021 года — на 467 км. Данная работа будет продолжена.

Минерализованные полосы — это очищенные от растений до минерального слоя почвы участки леса, препятствующие распространению огня. Они предназначены для сдерживания низовых пожаров.

По оперативной информации диспетчерской службы профильного министерства, на сегодняшний день обстановка в лесах соответствует первому классу пожарной опасности. Лесных пожаров в регионе не допущено.