Скопье, , 15:48 — REGNUM Премьер-министр Северной Македонии Димитар Ковачевски 27 мая сообщил о намерении увеличить заработные платы университетским преподавателем в сентябре 2022 года.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, заявление было сделано после того, как преподаватели крупнейшего университета страны имени Кирилла и Мефодия пообещали провести забастовку в ходе летней сессии.

25 мая преподаватели обратились к Ковачевски и министру финансов Северной Македонии с открытым письмом, в котором выразили неудовлетворенность низким уровнем заработных план и недофинансированием университета, которое, по их мнению, привело к его деградации.

Напомним, в апреле в стране прошла 20-дневная забастовка школьных преподавателей.

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