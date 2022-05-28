Воронеж, , 13:06 — REGNUM Качество воды в шести местах отдыха в Воронеже и Воронежской области не соответствует нормативам, данные опубликовало территориальное управление Роспотребнадзора.

Воронежское водохранилище Анна Кумицкая © ИА REGNUM

В числе рекреационных зон, у которых санврачи не рекомендуют купаться, — водохранилище врайоне у парка «Дельфин», у парка «Алые паруса», у СК «Локомотив», в реке Чёрная Калитва на городском пляже «Пески» в Россоши, в водохранилище на реке Федоровка и в пруду Титаревском в Кантемировском районе. Так, в Воронежском водохранилище специалисты обнаружили превышение содержания колиформных бактерий в 48 раз.

«В адрес главы городского округа город Воронеж и глав муниципальных образований Воронежской области направлены письма о необходимости принятия мер по установке аншлагов с информацией о несоответствии качества воды водных объектов и рекомендациями населению не купаться в указанных местах», — уточнили в ведомстве.

Отметим, что купальный сезон в Воронежской области традиционно открывается 1 июня, многие начинают купаться в водоёмах гораздо раньше. Однако пока для купания в регионе прохладно — 28 мая в Воронеже температура воздуха составляет +15 градусов, температура воды +15,6. Летнее тепло, по прогнозу, придёт в регион лишь 30–31 мая.