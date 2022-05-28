Москва, 28 мая, 2022, 13:05 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, ратифицирующий соглашение с Южной Осетией о двойном гражданстве. Закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Согласно документу, граждане РФ и Южной Осетии смогут получать гражданство соседней страны без отказа от собственного паспорта. До достижения ребенком, состоящим в гражданстве обеих сторон, 18-летнего возраста его родители могут выбрать ему гражданство на основании совместного письменного заявления о выходе ребенка из гражданства одной из сторон.

Соглашение вступит в силу с даты обмена ратификационными грамотами.

Соглашение действует в течение 5 лет и автоматически будет продлеваться на последующие пятилетние периоды, если ни одна из сторон не уведомит другую сторону за полгода до истечения очередного 5-летнего периода.