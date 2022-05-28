Санкт-Петербург, , 13:24 — REGNUM Турецкое издание Türkiye поинтересовалось у бизнесмена Евгения Пригожина, как он относится к новой военной операции президента Реджепа Тайипа Эрдогана на территории Сирии. Предприниматель считает действия турецкого лидера оправданными.

Курды (сс) Kurdishstruggle

В настоящее время Турция готовится к спецоперации на севере Сирии, как поясняют турецкие военные, которая направлена на принуждение курдов к миру. Ранее Пригожин положительно высказывался о стремлении Турции к миру. Редакция Türkiye поинтересовалась, что бизнесмен думает на этот раз. Пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала ответ в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».

«Не знаю о планах Министерства обороны РФ, но могу сказать от себя. Я считаю, что Эрдоган делает абсолютно правильные шаги, что принуждает курдов к миру и ставит на место зарвавшуюся полубандитскую группировку. Хочу отметить, что на это у турок есть полное право: первое, это защита собственных границ, а второе, это их священная миссия — защита своих национальных интересов. Как я и говорил ранее, среди курдов есть огромное количество замечательных людей, которые, в том числе, на территории Турции прекрасно уживаются с турками и другими народами этой страны», — заявил Пригожин.

Бизнесмен поддержал Турцию, которая, несмотря на возмущение Запада, защищает свою территорию и население.