28 мая 2022 | Время чтения 2 мин

Стрельбу гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон» по мишени, находящейся в Белом море, многие пользователи соцветий восприняли с должной гордостью за военную мощь России. Комментарии соцсетей.

Светлана Шаповалова, , 13:19 — REGNUM Кадры запуска гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» из акватории Баренцева моря фрегатом «Адмирал Горшков» обсуждают в соцсетях. Многие сожалеют, что это были испытания. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные комментарии.

Гиперзвуковая ракета Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ничего себе дистанция поражения цели! И это, видимо, ещё не предел…» — рассуждает Юрий Слепухин.

«В Вашингтоне повысилась частота пуков», — иронизирует Олег Витаршин.

«Генеральная репетиция. Предупредительная», — отметил Серей Терентьев.

Пуск ракеты «Циркон» Цитата из видео: «Фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» выполнил испытательную стрельбу ракетой «Циркон» в Баренцевом море». Минобороны РФ

«Отлично. Комплектуйте Черноморский флот «Цирконами», — советует Тамара Васильева.

«Хватит испытывать впустую, запускайте по укрофашистам», — предлагает Евгений (Луганск).

«Надо мишени располагать рядом с Америкой в нейтральных водах. Тогда до них быстрей дойдет», — развивает тему Александр Иванов.

«Мишень надо было выбирать не в Белом море, а на Украине», — считает Михаил Кочергин.

«Польше и Румынии приготовиться», — советует Владимир.

«Это тонкий намек любителям вступать в НАТО», — считает Мария.

«В Белом доме она бы больше пользы принесла, ну, а в Пентагоне она бы смотрелась как клубничка на торте», — иронизирует Олег Орленко.

«Дай Бог быть небу мирному всегда у нас над головой. Для этого день ото дня у России крепнет мощь и оборона!!! «Калибр», «Циркон», «Триумф», «Кинжал», «Армата», «Прометей», «Нудоль»… «Особо недоверчивым» ответ готов — у супостатов шансов ноль!» — считает Игорь Рогатин.

«Только СИЛА выручит Россию, её народ! Сильный не боится, а значит, не суетится и не совершает ошибок. Он справедлив, ведь всегда может спокойно подумать, не опасаясь за свою шкуру. Но сила еще и в ПРАВДЕ! Потому-то мы и сильные», — поделился суждением Александр Богданов.

«По-моему, давно пора понять Америке и её псам — странам Европы: Россию не победить» — считает Евгений Кировский.

«Хватит пугать бедных американцев. У них от злобы и бессилия что-либо изменить поджилки трясутся», — смеется Алексей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ показали видеокадры того, как фрегат «Адмирал Горшков» в рамках испытаний новых видов вооружения выполнил стрельбу по мишени в Белом море.

Речь идет о запуске гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон», которая успешно поразила морскую мишень, расположенную на расстоянии около 1000 км.

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