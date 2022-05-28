Воронеж, 28 мая, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Наименования восьми автобусных маршрутов в Воронеже изменятся с 1 июня, сообщили в пресс-службе администрации города. Ранее соответствующее решение было принято городской комиссией по установлению, изменению, отмене муниципальных маршрутов.

Марина Каширская ИА REGNUM В общественном транспорте

Речь идёт о сокращении литер в названиях маршрутов.

Теперь маршруты № 10А, 14В, 16В, 26А, 60Б, 69Т, 78А теперь будут носить только численные именования: №10,14,16,26,60,69, 78.

Кроме того, маршрут № 65А «мкр. Озерки — з-д ГОО» полностью изменит номер — с 1 июня он будет носить название № 56 «мкр. Озерки – з-д ГОО».