Москва, , 12:51 — REGNUM Закон, который отменяет верхний возрастной предел для российских и иностранных граждан для заключения первого контракта о прохождении службы в Вооруженных силах (ВС) РФ, подписал президент России Владимир Путин. Документ 28 мая обнародован на официальном портале правовой информации.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее в законе первый контракт о прохождении военной службы граждане России могли заключать в возрасте от 18 до 40 лет, а иностранные граждане — от 18 до 30 лет.

При этом в пояснительной записке к законопроекту указывалось, что для применения высокоточного оружия, эксплуатации вооружения и военной техники нужны высокопрофессиональные специалисты, которые становятся такими к 40-45 годам.

Также авторы законопроекта уточнили, что в результате его принятия на военную службу по контракту придет большее количество специалистов востребованных специальностей, и в первую очередь родственных гражданским — медицинского обеспечения, инженерных, технического обслуживания, эксплуатации и связи. Авторами инициативы выступили глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» выполнил испытательную стрельбу ракетой «Циркон» в Баренцевом море.