Скопье, 28 мая, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Президент Северной Македонии Стево Пендаровски 27 мая принял верительные грамоты послов Монголии и Ганы.

Iamablessing Гана

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, посольство Северной Македонии расположено в Софии. Новый посол Монголии Саяна Лхагвасурен подчеркнула приверженность развитию дружеских связей между двумя странами.

Послом Ганы в Северной Македонии стал Комла Ниасемби, стороны выразили готовность к укреплению торговых и туристических связей.

Напомним, 27 мая Северная Македония вновь открыла посольство в Киеве.