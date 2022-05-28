Шолоховский район, Ростовская область, 28 мая 2022, 12:46 — REGNUM В Ростовской области начался литературно-фольклорный фестиваль «Шолоховская весна», участие в котором принимают жители и гости донской земли. Они прибыли в станицу Вёшенскую, чтобы почтить память великого певца тихого Дона, лауреата Нобелевской премии, дважды Героя Социалистического Труда Михаила Шолохова.
На малой родине писателя гости фестиваля приобщатся к народному творчеству, обычаям и традициям донского казачества, познакомятся с колоритом донской земли и культурным наследием Ростовской области.
30 творческих коллективов и 50 мастеров декоративно-прикладного искусства примут участие в мероприятиях. Сегодня, 28 мая, на исторической площади Майдан выступят творческие коллективы, пройдут выставка ретро-автомобилей «Советский автопром», «Ярмарка мастеров». Вечером на набережной реки Дон состоится гала-концерт фестиваля «Шолоховская весна».
На территории мемориального комплекса «Усадьба М. А. Шолохова» располагается двухэтажный дом с террасой и балконом, построенный в 1949 году взамен старого довоенного дома с мезонином, который 8 июля 1942 года был разрушен во время бомбёжки станицы. От разрыва снаряда погибла мать писателя.
Дом-музей уникален тем, что каждая вещь в нём — подлинная. Здесь сохранена вся обстановка, принадлежавшая семье Шолоховых, всё, к чему прикасался писатель. В кабинете на втором этаже Михаил Шолохов работал над своими рукописями: была создана вторая книга романа «Поднятая целина», написан рассказ «Судьба человека», шла работа над произведением «Они сражались за Родину».
29 мая «Шолоховская весна» завершится программой «Мы — донские казаки».