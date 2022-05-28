Шолоховский район, Ростовская область, , 12:46 — REGNUM В Ростовской области начался литературно-фольклорный фестиваль «Шолоховская весна», участие в котором принимают жители и гости донской земли. Они прибыли в станицу Вёшенскую, чтобы почтить память великого певца тихого Дона, лауреата Нобелевской премии, дважды Героя Социалистического Труда Михаила Шолохова.

Съемки фильма «Тихий Дон» по одноименному произведению Михаила Шолохова

На малой родине писателя гости фестиваля приобщатся к народному творчеству, обычаям и традициям донского казачества, познакомятся с колоритом донской земли и культурным наследием Ростовской области.

30 творческих коллективов и 50 мастеров декоративно-прикладного искусства примут участие в мероприятиях. Сегодня, 28 мая, на исторической площади Майдан выступят творческие коллективы, пройдут выставка ретро-автомобилей «Советский автопром», «Ярмарка мастеров». Вечером на набережной реки Дон состоится гала-концерт фестиваля «Шолоховская весна».

На территории мемориального комплекса «Усадьба М. А. Шолохова» располагается двухэтажный дом с террасой и балконом, построенный в 1949 году взамен старого довоенного дома с мезонином, который 8 июля 1942 года был разрушен во время бомбёжки станицы. От разрыва снаряда погибла мать писателя.

Дом-музей уникален тем, что каждая вещь в нём — подлинная. Здесь сохранена вся обстановка, принадлежавшая семье Шолоховых, всё, к чему прикасался писатель. В кабинете на втором этаже Михаил Шолохов работал над своими рукописями: была создана вторая книга романа «Поднятая целина», написан рассказ «Судьба человека», шла работа над произведением «Они сражались за Родину».

29 мая «Шолоховская весна» завершится программой «Мы — донские казаки».