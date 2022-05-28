Токио, , 12:45 — REGNUM Фусако Сигэнобу — основательница и лидер ультралевой группировки «Красная армия Японии» — вышла на свободу из японской тюрьмы, передает 28 мая The Guardian.

76-летняя активистка отпущена на свободу по истечении 20 лет заключения за вооруженную осаду посольства Франции в Гааге.

«Я приношу извинения за неудобства, причиненные стольким людям. Это было полвека назад… но мы нанесли ущерб невинным людям», — отметил она после освобождения.

«Красная армия Японии» получила известность в 1970-х годах. На счету организации — захват заложников и нападение на посольства Швеции и США в Куала-Лумпуре, угон самолета японских авиалиний и взрыв в Неаполе. Целью группировки объявлялась подготовка мировой революции за счет создания интернациональных партизанских отрядов, а ее главными врагами стали капитализм, Израиль и «советский ревизионизм».