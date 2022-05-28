Краснодар, , 12:42 — REGNUM Водитель на автомобиле марки Lexus сбил девушку-подростка, которая на электросамокате пересекала нерегулируемым пешеходный переход, в Сочи 27 мая.

Прогулка на самокатах Екатерина Калаева © ИА REGNUM

Авария произошла в дневное время в Адлерском районе города. 16-летняя девушка в результате аварии получила травмы, её госпитализировали, сообщили «Кубанские новости».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 28 мая на дороге Джубга — Сочи водитель на «Лада Приора» лоб в лоб столкнулся с автобусом. Пассажиров в автобусе не было, но травмы получил водитель. Виновник аварии с месте происшествия скрылся.