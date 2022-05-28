Москва, 28 мая, 2022, 12:39 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин отметил высокую гуманитарную миссию Международного турнира по дзюдо в армии и полиции, посвящённого памяти сотрудников, погибших при исполнении служебного долга. Соответствующая телеграмма опубликована 28 мая на сайте Кремля.

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«Приветствую вас на XVI турнире по дзюдо среди полиции и армии. Эти спортивные состязания выполняют высокую гуманитарную миссию, служат благородному делу — оказанию помощи семьям сотрудников, погибших при исполнении профессионального долга, сбережению памяти о павших героях, патриотическому воспитанию молодёжи», — отмечается в тексте.

Путин выразил уверенность, что турнир продолжит развиваться и укреплять сложившиеся традиции, вносить вклад в популяризацию единоборства и продвижение ценностей здорового образа жизни.