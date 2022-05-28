Москва, , 12:37 — REGNUM Равновесный курс российского рубля назвали экономисты Института хозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН. Об этом 28 мая сообщает РБК.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

По словам экспертов, до введения антироссийских санкций в период 2018–2021 годов, курс рубля был искусственно занижен за счет действия бюджетного правила о пополнении Фонда национального благосостояния из нефтегазовых доходов.

Также экономисты указали, что нынешнее укрепление курса рубля является позитивным фактором для сдерживания внутренних цен, однако в то же время, по их мнению, негативным образом влияет на доходы бюджета страны, издержки экспортеров и конкурентоспособность российских производителей, как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

При этом они уточнили, что для того, чтобы этот дисбаланс был выровнен, «требуется нащупать равновесные значения курса с учетом всех имеющихся обстоятельств». По оценке экономистов, в данный момент золотой серединой является курс в диапазоне 60–65 рублей за доллар.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что своими действиями США сами провоцируют продовольственный кризис на Украине, тогда как РФ намерена добросовестно поставлять продовольствие и другие товары.