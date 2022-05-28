Со времени грузино-осетинской войны 1989-92 гг. с. Авнев Знаурского района Южной Осетии находится под юрисдикцией Грузии. Югоосетинские села Авнев и Нул с преимущественно грузинским населением включаются в состав Тигвской общины и находятся в административном подчинении Горийской губернии Грузии. Во время попытки грузинского блицкрига летом 2004 года в остальных селах Южной Осетии с преимущественно грузинским населением дислоцировалась военная техника, размещались отряды грузинских полицейских, велись боевые действия в отношении Цхинвали и осетинских сел. В то же время жители села Авнев сумели договориться и сохранить мир с соседними осетинскими селами Цъунар и Дидмуха. О ситуации, складывающейся в настоящее время в селе Авнев, корреспонденту ИА REGNUM рассказал Михаил Табатадзе , начальник местного Ресурс-центра по образованию, член организации экс-комбатантов Грузии, участник инициативной группы добившейся того, чтобы в районе не было стрельбы.

ИА REGNUM: Как Вы оцениваете ситуацию, складывающуюся сегодня в вашем селе?

Все спокойно, никаких эксцессов, нет никакой проблемы с передвижением. Нет непонимания и ситуации, в которой мы не смогли бы договориться. Здесь много смешанных семей и мы не хотим, допустить того, чтобы потом не могли смотреть друг другу в глаза. Многое для этого сделал Гонери Канападзе, начальник Тигвской общины.

ИА REGNUM: Насколько нам известно, в основном в боевых действиях принимали участие не местные жители, а приезжие. Как вы смогли добиться того, что не впустили в село вооруженные формирования?

Мы этого, конечно, не хотели, но если бы власти пожелали, мы наверно не смогли бы противостоять. Но они знали, что население очень этого не хочет. Они видели, что мы не собираемся воевать. Пришел бы чужой человек, один раз выстрелил, но мы же не обязаны за него отвечать. Даже сейчас грузинская полиция, которая стоит в Авневи - там нет ни одного чужого, только авневские и нульские.

ИА REGNUM: Как вам это удалось? В Лиахвском ущелье, например, в составе постов грузинских полицейских не местные жители?

Это их большая проблема и это общая проблема. У нас есть молодежь, почему она не должна работать? Тем более, они каждого человека, каждую машину знают в районе. Против закона ничего не делается. Все местные живут по соседству, знают друг друга, и я думаю, что так лучше.

ИА REGNUM: Какова степень миграции населения из вашего села?

Миграции нет, наоборот, много гостей приезжают, нет такого, чтобы кто-то уезжал навсегда. Хотя бы на лето, но постоянно возвращаются. Беженцы возвращаются. Они никакой опасности не чувствуют.

ИА REGNUM: А вам знакомы случаи, чтобы в район вернулись осетины?

Нет. Думаю, что грузинский народ более ностальгированный, это в характере грузина. Он возвращается туда, где родился, он не может оттуда уехать, даже если это не рай.

ИА REGNUM: Авнев и Нул раньше находились в подчинении администрации Знаурского района Южной Осетии. Сохранились ли какие-нибудь связи с администрацией района?

Да, есть. В финансировании образования здесь участвует и грузинская, и осетинская сторона. Хочу отметить, что осетинская сторона поступила очень великодушно, когда у себя в Знауре открыла грузинскую школу.