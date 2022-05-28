Москва, , 12:34 — REGNUM Роскосмос испытывает нехватку средств на создание космического буксира с ядерным двигателем «Зевс». Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин 28 мая в интервью телеканалу «Россия 24».

Сборка ядерного буксира YouTube

Ведущий программы «Звёздные войны» напомнил, что более $300 млрд российских резервов, хранящихся в иностранных валютах, оказались заморожены. Он попросил главу Роскосмоса оценить влияние этих незаконных мер на российскую промышленность.

Рогозин ответил, что эти средства могли бы быть направлены на инвестиции в перспективные российские проекты. Он предложил выпустить в счёт этих активов собственные инвестиционные деньги.

«Зевс» — это тема, по которой у нас есть семилетняя фора по отношению к Соединённым Штатам. Это космический ядерный буксир, у нас реально продвинута эта работа. Нам сейчас не хватает средств на неё», — заявил Рогозин.

Он добавил, что выделение требуемых средств поможет сконцентрировать интеллектуальный, технологический и промышленный потенциал для рывка в ракетно-космической отрасли.

Разработка космической транспортной системы с ядерной энергодвигательной установкой ведётся в России с 2010-х годов. В 2020 году будущий ядерный буксир получил название «Зевс». Он будет входить в состав комплекса «Нуклон» вместе с наземной инфраструктурой и необходимыми средствами выведения.

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