Иваново, , 12:32 — REGNUM Двое военнослужащих из Ивановской области погибли при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ивановской области.

Двое военных из Ивановской области погибли в ходе спецоперации Пресс-служба правительства Ивановской области

Алексей Попов являлся начальником медицинского пункта батальона, он проходил военную службу по контракту на территории Ивановского гарнизона. Командир мотострелкового отделения Егор Пиганов — уроженец Лежневского района Ивановской области, он служил по контракту в другом регионе.

«При исполнении воинского долга военнослужащие проявили высочайшие мужество и отвагу», — говорится в сообщении.

Соболезнования родным и близким погибших выразил губернатор Станислав Воскресенский. Он поручил оказать всю необходимую помощь семьям погибших.