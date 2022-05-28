Ростов-на-Дону, 28 мая, 2022, 12:28 — ИА Регнум. В Ростовской области за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 153 человека, выписан с выздоровлением 161 пациент. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 28 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Наибольшее число заражений подтверждено в Ростове-на-Дону (32), Аксайском районе (13), Батайске (11). Более 31% носителей инфекции — люди старше 66 лет, более 7% — дети.

С COVID-19 не справились ещё двое мужчин в возрасте 64 и 77 лет.

С начала пандемии в Ростовской области зарегистрировано 376 265 заражений коронавирусом, выздоровели 364 172 пациента. Справиться с осложнениями, вызванными инфекцией, не смогли 10 928 человек.