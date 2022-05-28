Элиста, 28 мая, 2022, 12:24 — ИА Регнум. В Калмыкии за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 11 человек, выздоровели 15 ковид-пациентов. Такие данные приводит региональный минздрав 28 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

В настоящее время лечение в госпиталях Калмыкии получают 22 пациента с COVID-19, из них состояние трёх человек оценивается как тяжёлое. В республике задействовано два инфекционных стационара.

Всего в Калмыкии выявили 51 564 носителя коронавируса, выздоровели 50 564 человека. Справиться с COVID-19 не смогли 843 пациента.