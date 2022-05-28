Москва, 28 мая, 2022, 12:16 — ИА Регнум. Правительство России выделило 30 млрд рублей на поддержку отечественной автокомпонентной отрасли. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов в эфире телеканала «Россия 24».

Ulgov.ru На автозаводе в Ульяновске

Борисов объяснил, что денежные средства будут распределены в виде льготных займов и через гранты Фонда развития промышленности. Он добавил, что правительство принимает активные усилия для наращивания локального производства комплектующих.

«30 млрд рублей сейчас брошено для того, чтобы динамично воспроизводить необходимые компоненты», — подчеркнул заместитель председателя правительства.

Он объяснил, что нехватка компонентов затронула всю мировую автомобилестроительную отрасль. Борисов добавил, что в России эта нехватка усугубилась вследствие экономических санкций. Зампредседателя правительства отметил, что нехватка комплектующих в разной степени ощущается не только в сегменте легковых авто, но и в грузовой технике, автобусах и коммерческих автомобилях.