Воронеж, , 12:15 — REGNUM В Воронежской области в больницы попали 47 пациентов с заражением коронавирусом. Информация за сутки опубликована 28 мая на сайте стопкоронавирус. рф. Сутками ранее были госпитализированы 19 человек.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Подтверждено ещё 148 случаев заражения коронавирусом, это на 34 случая меньше, чем было накануне. Выздоровевшими после COVID-19 признаны 243 пациента. Новых смертей среди ковид-пациентов за минувшие сутки не зарегистрировано.

В Воронежской области с весны 2020 года подтверждён 384 641 случай заражения коронавирусом, выздоровели 374 517 человек. Жертвами заболевания стали 8 297 человек.