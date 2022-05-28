Воронеж, 28 мая, 2022, 12:15 — ИА Регнум. В Воронежской области в больницы попали 47 пациентов с заражением коронавирусом. Информация за сутки опубликована 28 мая на сайте стопкоронавирус. рф. Сутками ранее были госпитализированы 19 человек.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Подтверждено ещё 148 случаев заражения коронавирусом, это на 34 случая меньше, чем было накануне. Выздоровевшими после COVID-19 признаны 243 пациента. Новых смертей среди ковид-пациентов за минувшие сутки не зарегистрировано.

В Воронежской области с весны 2020 года подтверждён 384 641 случай заражения коронавирусом, выздоровели 374 517 человек. Жертвами заболевания стали 8 297 человек.