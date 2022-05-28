Приштина, Сербия, 28 мая, 2022, 12:20 — ИА Регнум. Во Всемирный день больных рассеянным склерозом, 27 мая, Ассоциация неврологов и клиника неврологии Косово провела конференцию на тему «Актуальный подход к диагностике и лечению пациентов со множественным склерозом».

Нейронная сеть. Мозг

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, глава ассоциации Африм Блюта отметил, что точное число больных установить не удалось из-за неполной цифровизации системы здравоохранения, однако в клинике неврологи зарегистрировано 600 пациентов с рассеянным склерозом. Предполагается, что во всем Косово насчитывается не менее 1000 таких больных.

Невролог отметил, что болезнь чаще всего возникает у женщин в молодом возрасте, начиная с 20 лет. Рассеянный склероз может вызвать инвалидность и ментальные заболевания.

Советник премьер-министра Косово Альбина Курти Юсуф Улай отметил, что в правительстве настроены серьезно подойти к этой проблеме. Напомним, 2022 год в Косово посвятили лицам с ограниченными возможностями.