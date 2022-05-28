Варшава, , 12:13 — REGNUM Для того, чтоб содержать беженцев с Украины, Польше нужны миллиарды евро. Об этом 28 мая заявил заместитель польского министра внутренних дел и администрации, уполномоченный правительства по делам беженцев Павел Шефернакер, его слова приводит агентство РАР.

Флаг Польши Publicdomainpictures.net

«С самого начала мы говорили, что помощь, которую мы предоставляем, составляет миллиарды евро, а не миллионы. Помощь Европейского союза для стран, которые помогают беженцам, также должна считаться в миллиардах так, как это было в случае Турции или Греции в 2015–2016 годах», — сказал он.

Также Шефернакер назвал «далеко недостаточными» предлагаемые в данный момент Еврокомиссией средства и уточнил, что средства Фонда солидарности, используемые на данный момент для помощи украинским беженцам «в 95% используются для различных других инвестиций».

«Мы не можем их перенаправлять на помощь беженцам», — добавил заместитель главы МВД Польши.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 мая министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что вопрос о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО «не займёт годы или месяцы».