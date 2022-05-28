Горнозаводск, Пермский край, 28 мая, 2022, 12:12 — ИА Регнум. В Горнозаводске Пермского края местный житель отправится под суд за применение насилия в отношении полицейского. Об этом сообщает краевое управление СКР.

Суд

19 марта пьяный 51-летний гражданин был остановлен на улице. Полицейский предложил ему проследовать на медицинское освидетельствование. Но гражданин оказал сопротивление.

Расследование уголовного дела уже закончено. Вместе с утверждённым обвинительным заключением оно направлено в суд.