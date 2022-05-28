Москва, 28 мая, 2022, 12:09 — ИА Регнум. Российскими ракетными войсками и артиллерией поражены 57 пунктов управления ВСУ, а также 618 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 42 украинских артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях, две батареи реактивных систем залпового огня «Град». Об этом 28 мая сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Цитата из видео «Специальный брифинг Минобороны России об обстоятельствах крушения Ил-20 ВКС России у побережья Сирии». youtube.com Игорь Конашенков

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Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 182 самолета, 128 вертолетов, 1045 беспилотных летательных аппаратов, 324 зенитных ракетных комплекса, 3297 танков и других боевых бронированных машин, 444 установки реактивных систем залпового огня, 1714 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3245 единиц специальной военной автомобильной техники.