Москва, , 12:07 — REGNUM В районе Сватово ДНР перехвачена украинская баллистическая ракета «Точка-У» и в районах н.п. Сухая Каменка Харьковской области и Голая Пристань Херсонской области сбиты семь реактивных снарядов РСЗО «Смерч». Об этом 28 мая сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

РСЗО «Смерч» Mil.ru

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Кроме того, российскими средствами противовоздушной обороны в районе н.п. Орехово Запорожской области сбит украинский вертолет Ми-8.

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