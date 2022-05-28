Москва, 28 мая, 2022, 12:07 — ИА Регнум. В районе Сватово ЛНР перехвачена украинская баллистическая ракета «Точка-У» и в районах н. п. Сухая Каменка Харьковской области и Голая Пристань Херсонской области сбиты семь реактивных снарядов РСЗО «Смерч». Об этом 28 мая сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Mil.ru РСЗО «Смерч»

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Кроме того, российскими средствами противовоздушной обороны в районе н. п. Орехово Запорожской области сбит украинский вертолет Ми-8.