Ростов-на-Дону, 28 мая, 2022, 12:06 — ИА Регнум. О прибытии в Россию ещё более 16,5 тыс. мирных жителей Донбасса и Украины информирует сегодня, 28 мая, пограничное управление ФСБ России по Ростовской области.

Александр Погожев ИА REGNUM МЧС помогает встречать беженцев

«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 16,5 тысячи граждан», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области с 19 февраля действует режим ЧС в связи с наплывом беженцев. За этот период в Россию прибыли более 1,2 млн человек. Их размещают в пунктах временного размещения и организуют отправку в другие регионы России. Вынужденные переселенцы находят временный приют у родных и близких, а также решают вопрос с проживанием самостоятельно.