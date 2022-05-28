Чита, , 12:04 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае улучшилась. Как сообщает оперативный штаб 28 мая 2022 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 168 803 (+25 за минувшие сутки).

Вместе с тем 165 861 пациент (+38 за сутки) вылечен и снят с меднаблюдения.

Общее число жертв составляет 2676 человек (0 за сутки). В моногоспиталях Забайкалья проходят лечение пациенты с разной степенью тяжести новой коронавирусной инфекции, из них 18 человек находится в тяжелом состоянии, один подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

На основании федерального регистра за весь период пандемии 2 342 забайкальца скончалось от лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекции. У 334 жителей региона заболевание протекало с полной клинической картиной опасного вируса, а также имелись сопутствующие заболевания.

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