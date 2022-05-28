Симферополь, 28 мая, 2022, 12:02 — ИА Регнум. Более чем в семь раз выросло число зарегистрированных самозанятых в республике Крым за период с 1 июля 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона по итогам форума «Деловой Крым. Вместе. Вперед» 27 мая.

Самозанятый

«За период с 1 июля 2020 года, когда республика присоединилась к эксперименту по самозанятым, их количество увеличилось более чем в семь раз. С 9 тысяч в 2020 году до 66 тысяч 184 человек по состоянию на сегодняшний день. Это колоссальные цифры и свидетельство того, что бизнесу в Крыму комфортно», — привела данные заместитель председателя Совета министров Республики Крым — министр финансов Республики Крым Ирина Кивико.

Ирина Кивико отметила, что для самозанятых в регионе действует ряд специальных программ. Так, Фонд поддержки предпринимательства оказывает услугу по содействию в размещении товаров на маркетплейсах. Планируется, что в этом проекте примут участие семь самозанятых. Также летом 2022 года заработает«Академия занятости» — в её рамках состоятся мастер-классы для швей, бьюти-мастеров, парикмахеров, кондитеров, СММ-менеджеров. Также в для самозанятых разработан микрозайм «Самозанятый».