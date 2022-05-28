Москва, , 12:02 — REGNUM Российскими средствами противовоздушной обороны в районе н.п. Орехово Запорожской области сбит украинский вертолет Ми-8. Об этом 28 мая сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Перехват ракеты средствами ПВО Mil.ru

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Также за сутки сбиты в воздухе 18 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в районах н.п. Питомник, Жовтневое, Липцы, Русская Лозовая, Волохов Яр, Глубокое, Петровское, Стрелечья, Михайловка, Мосьпаново, Малые Проходы Харьковской области, Первомайск Луганской Народной Республики, Вознесенск Николаевской области.

В том числе один украинский ударный беспилотный летательный аппарат «Байрактар ТБ-2» сбит в районе н.п. Покровка Николаевской области.

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